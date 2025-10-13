Notícias ao Minuto
Windows 10 deixa de receber suporte; veja opções para manter segurança

Com o fim do suporte ao Windows 10 nesta terça (14), usuários precisam escolher entre migrar para o Windows 11, comprar um novo computador compatível ou aderir ao programa pago de atualizações estendidas, que garante apenas correções de segurança por tempo limitado

13/10/2025 14:00 ‧ há 48 minutos por Notícias ao Minuto

Tech

Windows

Os usuários do Windows 10 que não quiserem ficar sem atualizações de segurança têm três opções antes que o sistema operacional deixe de receber suporte oficial nesta terça-feira (14). A Microsoft já havia anunciado que, a partir dessa data, o Windows 10 deixará de receber atualizações de segurança, o que expõe o sistema a riscos de vulnerabilidades e ataques cibernéticos.

 

Para quem ainda usa o sistema, a empresa recomenda avaliar a situação e escolher uma das três alternativas disponíveis.

A primeira opção, para quem possui um computador compatível, é atualizar para o Windows 11. Isso garante o acesso às novas funções e recursos que a Microsoft continuará desenvolvendo.

Se o computador atual não for compatível, a segunda alternativa é adquirir um novo dispositivo já com o Windows 11 pré-instalado, assegurando desempenho superior e compatibilidade com as ferramentas mais recentes.

Por fim, há a terceira possibilidade: aderir ao Programa de Extensão de Atualizações de Segurança (ESU, na sigla em inglês), que fornece atualizações críticas por tempo limitado. Segundo a Microsoft, o ESU “ajuda a reduzir o risco de malware e ataques de segurança”, mas não inclui melhorias de desempenho ou novos recursos.

Para ter acesso ao programa, é necessário que o computador esteja rodando a versão 22H2 do Windows 10, com uma conta de administrador que não seja de menor de idade. O pacote tem custo único de US$ 30 (ou equivalente em moeda local).

