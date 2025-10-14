SpaceX completa com sucesso 11.º lançamento do foguete Starship

© Lusa

A empresa aeroespacial SpaceX, do bilionário Elon Musk, concluiu com sucesso o 11º teste de voo do foguete Starship, que percorreu metade do planeta e simulou o lançamento de satélites em órbita.

O lançamento ocorreu na noite de segunda-feira (13), às 18h25 no horário do Texas (20h25 em Brasília), no extremo sul dos Estados Unidos. O propulsor Super Heavy se separou conforme o planejado e fez uma descida controlada no Golfo do México, enquanto a nave Starship continuou seu trajeto pelo espaço antes de reentrar na atmosfera e cair no Oceano Índico, sem ser recuperada.

O veículo, considerado o maior e mais potente foguete já construído, foi projetado para missões interplanetárias e para ser totalmente reutilizável, o que reduziria drasticamente os custos de exploração espacial e permitiria futuras viagens à Lua e a Marte.

Nos testes anteriores, a SpaceX havia perdido as naves durante a reentrada. Nesta nova tentativa, a empresa modificou o projeto e removeu diversas peças do veículo para testar os limites das áreas mais vulneráveis ao calor atmosférico.

“Bem-vinda de volta à Terra, Starship”, celebrou o comentarista da SpaceX, Dan Huot, durante a transmissão ao vivo. “Que dia!”, completou, enquanto a equipe aplaudia o resultado.

Assim como em agosto, o foguete colocou oito satélites simulados em órbita.

A NASA depende da Starship para realizar sua próxima missão tripulada à Lua, prevista para o fim da década. O foguete de 123 metros de altura será usado como módulo de pouso e retorno dos astronautas à órbita lunar.

“Mais um grande passo para levar americanos ao polo sul da Lua”, afirmou o administrador interino da NASA, Sean Duffy, na rede X (antigo Twitter).

Mesmo assim, Elon Musk reconheceu que os prazos são apertados. Em teoria, os voos para Marte começariam em 2026 e o retorno dos EUA à Lua ocorreria em 2027, metas que o próprio empresário admite serem “cada vez mais desafiadoras” devido aos milhares de obstáculos técnicos ainda a superar.

Especialistas também demonstram preocupação. Três ex-dirigentes da NASA publicaram um artigo na SpaceNews alertando que os Estados Unidos podem “ficar para trás” na nova corrida lunar. O ex-administrador da agência, Jim Bridenstine, declarou ao Senado americano que “é improvável que os EUA cheguem à Lua antes da China”, pedindo ao governo que desenvolva um “plano B”.

A preocupação ganha peso diante da retórica do presidente Donald Trump, que tem falado abertamente em “uma nova corrida espacial”, referência à histórica disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria.