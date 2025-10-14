Notícias ao Minuto
Google investe US$ 15 bi na Índia para erguer centro de dados de IA

Projeto de cerca de R$ 82,5 bilhões será realizado em parceria com o grupo Adani no estado de Andhra Pradesh e promete criar a maior infraestrutura de inteligência artificial do país entre 2026 e 2030

© Shutterstock

14/10/2025 12:45 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Tech

Google

A gigante de tecnologia Google anunciou nesta segunda-feira um investimento de 15 bilhões de dólares (cerca de R$ 82,5 bilhões) na construção de um centro de dados voltado para inteligência artificial (IA) no estado de Andhra Pradesh, no sul da Índia.

 

“Esse investimento de aproximadamente 15 bilhões de dólares (R$ 82,5 bilhões) ao longo de cinco anos, entre 2026 e 2030, é o maior já feito pela Google na Índia e está alinhado à visão ‘Viksit Bharat 2047’ do governo indiano, que busca acelerar a expansão dos serviços baseados em IA”, informou a empresa em comunicado.

O anúncio oficial eleva o valor do projeto, depois que o ministro regional de Andhra Pradesh, Lokesh Nara, havia mencionado anteriormente um investimento de 10 bilhões de dólares (R$ 55 bilhões).

O conglomerado indiano Adani, do magnata Gautam Adani, será o parceiro local da Google na construção da infraestrutura, que, segundo as empresas, será o maior centro de dados da Índia e um dos maiores da Google em toda a Ásia.

“Ele será projetado especificamente para atender às necessidades da inteligência artificial”, afirmou Adani em publicação na rede social X.

A ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, celebrou o anúncio e disse que ele “reflete a harmonia entre políticas públicas progressistas e um processo de governança dinâmico” no país.

Nos últimos anos, a Google tem consolidado sua presença estratégica na Índia, considerada um de seus mercados mais importantes — tanto pelo número de usuários quanto pelo potencial de crescimento da indústria digital, com polos tecnológicos em cidades como Bangalore, Hyderabad e Pune.

Desde 2024, a empresa também fabrica seus smartphones Pixel em território indiano.

