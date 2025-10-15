Notícias ao Minuto
Instagram reforça proteção a menores e limita conteúdo para adolescentes

A rede social anunciou novas regras para reduzir o acesso de adolescentes a conteúdos com conotação sexual, linguagem imprópria e desafios perigosos. A partir de 2026, jovens também terão restrições ao interagir com bots de inteligência artificial, e só poderão alterar configurações com autorização dos pais

© Shutterstock

Notícias ao Minuto
15/10/2025 07:00 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

Tech

Instagram

O Instagram anunciou uma nova atualização voltada para contas de adolescentes, reforçando medidas de segurança semelhantes às classificações indicativas usadas em filmes com conteúdo impróprio para menores de 13 anos.

 

“Assim como em um filme para maiores de 13 anos, em que pode haver alguma linguagem forte ou cenas sugestivas, adolescentes podem ocasionalmente ver algo semelhante no Instagram — mas continuaremos fazendo tudo o que for possível para que essas situações sejam muito raras”, afirmou a plataforma em comunicado.

As contas de adolescentes continuarão a ter filtros que ocultam conteúdos com conotação sexual, nudez ou poses sugestivas. Além disso, o Instagram deixará de recomendar publicações com palavrões, comportamentos de risco ou desafios perigosos. Também será bloqueado o envio de links com material impróprio em mensagens privadas.

Com as novas regras, usuários menores de 18 anos não poderão alterar essas configurações sozinhos. Qualquer modificação exigirá autorização dos pais ou de um responsável legal.

A rede social informou ainda que, a partir do próximo ano, aplicará restrições adicionais às interações de adolescentes com bots de inteligência artificial na plataforma, estendendo as mesmas proteções a esse tipo de conversa.

Como saber se você foi bloqueado no Instagram: veja os principais sinais

O Instagram não avisa quando alguém o bloqueia, mas há sinais claros como o desaparecimento do perfil, a falta de Stories e a impossibilidade de marcar a pessoa em comentários ou mensagens

Notícias ao Minuto | 12:15 - 13/10/2025

