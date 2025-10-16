Mozilla integra Perplexity AI como novo motor de busca do Firefox

© Shutterstock

A Mozilla anunciou em seu blog oficial que os usuários do navegador Firefox agora poderão escolher o Perplexity AI como motor de busca.

A integração com o Perplexity, que havia sido testada no início do ano, passa a ser uma opção permanente para quem usa o Firefox em computadores. Segundo a empresa, a ferramenta foi incorporada com proteções de privacidade e regras rígidas que proíbem a venda ou o compartilhamento de dados pessoais.

“Após recebermos um retorno positivo dos usuários, estamos tornando essa opção permanente e ampliando sua disponibilidade para mais pessoas no desktop”, informou a Mozilla. A companhia destacou ainda que o Perplexity oferece respostas em formato de conversa, com citações diretas das fontes, permitindo ao usuário verificar a informação sem precisar navegar por diversas páginas de resultados.

Por enquanto, a integração está disponível apenas na versão de desktop do Firefox. A Mozilla afirmou que trabalha para levar o recurso também à versão móvel do navegador nos próximos meses.





