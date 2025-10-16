Notícias ao Minuto
Após testes bem-sucedidos, o Perplexity AI passa a ser opção permanente no navegador Firefox para desktops. A Mozilla afirma que a integração inclui proteções de privacidade rigorosas e promete levar o recurso à versão mobile nos próximos meses

Mozilla integra Perplexity AI como novo motor de busca do Firefox

16/10/2025 06:20 ‧ há 1 hora por Notícias ao Minuto

A Mozilla anunciou em seu blog oficial que os usuários do navegador Firefox agora poderão escolher o Perplexity AI como motor de busca.

 

A integração com o Perplexity, que havia sido testada no início do ano, passa a ser uma opção permanente para quem usa o Firefox em computadores. Segundo a empresa, a ferramenta foi incorporada com proteções de privacidade e regras rígidas que proíbem a venda ou o compartilhamento de dados pessoais.

“Após recebermos um retorno positivo dos usuários, estamos tornando essa opção permanente e ampliando sua disponibilidade para mais pessoas no desktop”, informou a Mozilla. A companhia destacou ainda que o Perplexity oferece respostas em formato de conversa, com citações diretas das fontes, permitindo ao usuário verificar a informação sem precisar navegar por diversas páginas de resultados.

Por enquanto, a integração está disponível apenas na versão de desktop do Firefox. A Mozilla afirmou que trabalha para levar o recurso também à versão móvel do navegador nos próximos meses.
 
 

Perplexity libera navegador Comet com IA de forma gratuita para todos

Perplexity libera navegador Comet com IA de forma gratuita para todos

Antes restrito a um plano de 200 dólares mensais, o Comet passa a ser gratuito em definitivo. O navegador integra o Perplexity AI, capaz de responder perguntas, resumir conteúdos e redigir e-mails, e busca combater o excesso de informações de baixa qualidade na internet

Notícias ao Minuto | 05:33 - 03/10/2025



