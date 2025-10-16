Notícias ao Minuto
Com o tempo, é normal que os celulares fiquem mais lentos e percam desempenho. Mas, antes de comprar um novo, há medidas simples que ajudam a recuperar a agilidade do aparelho, como limpar o cache, atualizar o sistema e remover aplicativos desnecessários.

Como deixar seu celular antigo mais rápido sem gastar dinheiro

© Shutterstock

16/10/2025 06:43 ‧ há 55 minutos por Notícias ao Minuto

Tech

Celular

É comum que, após alguns anos de uso, os smartphones comecem a apresentar sinais de envelhecimento, como lentidão para abrir aplicativos ou uma fluidez menor em comparação com o desempenho original.

 

A solução mais rápida costuma ser comprar um aparelho novo, mas, se você prefere economizar ou está esperando o lançamento de um modelo específico, há algumas medidas simples que podem ajudar a “rejuvenescer” seu celular antigo.

De acordo com o site especializado PC Mag, essas ações não farão milagres — o aparelho não passará a rodar recursos ou jogos que exigem hardware mais avançado —, mas podem melhorar significativamente o desempenho no dia a dia.

Confira algumas dicas práticas para deixar o smartphone mais rápido:

Reinicie o aparelho regularmente para eliminar possíveis falhas de software.

Desinstale aplicativos que você não utiliza mais.

Mantenha todos os apps atualizados.

Libere espaço no armazenamento interno transferindo fotos e vídeos para a nuvem, outro dispositivo ou HD externo.

Limpe o cache dos aplicativos.

Atualize o sistema operacional para a versão mais recente disponível.

Remova widgets desnecessários da tela inicial.

Verifique a saúde da bateria e, se necessário, considere substituí-la em uma assistência técnica autorizada.

Esses cuidados podem prolongar a vida útil do celular e melhorar sua experiência de uso sem precisar investir em um novo aparelho imediatamente.

