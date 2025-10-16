Notícias ao Minuto
'Pokémon' está de volta com novo jogo para o Switch e Switch 2

Novo jogo da Nintendo retorna à cidade de Lumiose, cinco anos após os eventos de X & Y. Com combates em tempo real e gráficos aprimorados, “Pokémon Legends: Z-A” chega à Switch e Switch 2 com novos desafios e três pokémons iniciais clássicos

© Nintendo

Notícias ao Minuto
16/10/2025 12:45 ‧ há 47 minutos por Notícias ao Minuto

Tech

Pokémon

A Nintendo lançou nesta quinta-feira (16) o aguardado “Pokémon Legends: Z-A”, novo título da franquia que chega simultaneamente para Nintendo Switch e Switch 2. O jogo marca o retorno à cidade de Lumiose, cenário de “Pokémon X & Y”, e apresenta uma grande mudança na dinâmica das batalhas, agora em tempo real, substituindo o tradicional sistema de turnos que marcou gerações.

 

Ambientado cinco anos após os eventos de “Pokémon X & Y”, o jogo permite ao jogador escolher entre três pokémons iniciais de diferentes gerações — Chikorita, Totodile (de “Pokémon Gold & Silver”) e Tepig (de “Pokémon Black & White”). A Nintendo promete uma experiência mais imersiva e estratégica, na qual o posicionamento e o tempo de reação são fundamentais para vencer os combates.

Segundo o site especializado IGN, “Pokémon Legends: Z-A” segue a linha de “Pokémon Legends: Arceus”, lançado em 2022, e aprofunda o estilo de exploração em mundo aberto, agora com gráficos aprimorados e fluidez de 60 quadros por segundo na Switch 2.

O novo jogo combina nostalgia e inovação, oferecendo aos fãs veteranos uma revisita ao universo de Kalos e, ao mesmo tempo, introduzindo uma jogabilidade mais dinâmica e moderna. Um trailer divulgado pela Nintendo mostra detalhes do enredo, dos ambientes e das batalhas que prometem redefinir a experiência dos treinadores na nova geração da franquia.

