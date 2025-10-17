Notícias ao Minuto
Apple prepara novo MacBook Pro com tela sensível ao toque e chip M6

Após o lançamento do modelo com chip M5, a Apple já trabalha em um MacBook Pro redesenhado com tela OLED sensível ao toque. A novidade deve chegar entre o fim de 2026 e o início de 2027, trazendo desempenho superior e design aprimorado

17/10/2025 07:00 ‧ há 31 minutos por Notícias ao Minuto

A Apple apresentou nesta semana uma nova versão do MacBook Pro de 14 polegadas, equipada com o processador M5, que promete desempenho aprimorado e eficiência energética para as demandas atuais.

 

Apesar das melhorias pontuais, o lançamento não empolgou parte dos fãs da marca, que aguardam por uma verdadeira nova geração do notebook profissional. No entanto, o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, revelou que a empresa já trabalha em um modelo de MacBook Pro totalmente reformulado, que deve trazer uma das maiores inovações da linha: uma tela sensível ao toque.

Segundo Gurman, o novo modelo será o primeiro MacBook Pro a adotar um display touchscreen, algo já comum em notebooks com sistema Windows. Além disso, a Apple deve utilizar tecnologia OLED, garantindo cores mais vibrantes e contraste superior. A companhia também estaria desenvolvendo uma nova dobradiça para evitar que a tela se mova ao ser pressionada pelos dedos do usuário.

A previsão é de que essa nova geração do MacBook Pro seja lançada entre o final de 2026 e o início de 2027, possivelmente equipada com o futuro chip M6, sucessor direto do M5.

