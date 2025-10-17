Notícias ao Minuto
'Battlefield 6' só precisou de 3 dias para vender 7 milhões de cópias

O novo Battlefield 6 vendeu 7 milhões de cópias em apenas três dias e já soma 172 milhões de partidas online. O sucesso chega em meio ao anúncio da compra da Electronic Arts por um grupo liderado pela Arábia Saudita, em um acordo de cerca de R$ 307 bilhões

17/10/2025 08:25

A Electronic Arts (EA) anunciou que Battlefield 6, lançado em 10 de outubro para PlayStation 5, Xbox Series e PC, vendeu 7 milhões de cópias nos três primeiros dias após o lançamento.

 

No mesmo período, os jogadores disputaram 172 milhões de partidas online, e o game foi transmitido por mais de 15 milhões de horas em plataformas de streaming, segundo comunicado divulgado pela empresa.

“Antes de tudo, queremos agradecer aos nossos jogadores”, afirmou Byron Beede, gerente-geral da franquia. “Battlefield 6 foi desenvolvido com a colaboração da nossa comunidade. Desde o conceito inicial até o Battlefield Labs e a beta aberta que quebrou recordes, estivemos atentos ao retorno dos fãs.”

Vince Zampella, vice-presidente executivo da EA, acrescentou: “Nunca tomamos esses momentos como garantidos. É um privilégio compartilhar esse sucesso com nossos estúdios globais e com a comunidade apaixonada que nos trouxe até aqui.”

A EA também confirmou que o primeiro conteúdo de temporada de Battlefield 6 será lançado em 28 de outubro, ampliando as experiências online do jogo.

EA é adquirida por grupo liderado pela Arábia Saudita
No final de setembro, a EA — dona de franquias como EA Sports FC (antigo FIFA), Apex Legends, The Sims, Dragon Age e Mass Effect — foi oficialmente adquirida por um grupo de investidores liderado pelo Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. O negócio está avaliado em cerca de US$ 55 bilhões (aproximadamente R$ 307 bilhões).

O consórcio inclui ainda a empresa americana Silver Lake e a Affinity Partners, fundada e comandada por Jared Kushner, genro do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A expectativa é que o acordo seja concluído até o primeiro trimestre fiscal de 2027, após aprovação de acionistas e órgãos reguladores.

“Nossas equipes criativas e dedicadas criaram experiências extraordinárias para centenas de milhões de fãs, desenvolveram propriedades intelectuais icônicas e geraram um valor enorme para o nosso negócio”, disse Andrew Wilson, presidente e CEO da EA. “Este momento é um poderoso reconhecimento desse trabalho notável.”

Wilson afirmou ainda que a empresa continuará a explorar os limites entre entretenimento, esporte e tecnologia. “Com nossos novos parceiros, vamos criar experiências transformadoras para inspirar as próximas gerações. Estou mais empolgado do que nunca com o futuro que estamos construindo.”

