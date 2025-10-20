Notícias ao Minuto
Falha na Amazon Web Services causa instabilidade global em apps e jogos

Problema técnico afetou plataformas como Snapchat, Duolingo, Canva, Fortnite e Roblox. Usuários relataram falhas de acesso e lentidão em vários países, enquanto a AWS trabalha para restabelecer os serviços

Diversas das maiores redes sociais, plataformas digitais e jogos online enfrentaram instabilidade nesta segunda-feira (20) devido a uma falha técnica na infraestrutura de nuvem da Amazon Web Services (AWS).

 

Segundo o site DownDetector, entre os serviços afetados estão Snapchat, Duolingo, Canva, Fortnite, Roblox, Goodreads, Crunchyroll e até sistemas da própria Amazon.

De acordo com o jornal britânico The Independent, os problemas começaram a ser registrados no início da manhã e provocaram interrupções e erros de acesso em aplicativos e sites. Embora os Estados Unidos sejam a região mais afetada, a falha teve reflexos em várias partes do mundo.

Em nota, a página de suporte da AWS confirmou o incidente e informou que suas equipes “estão investigando o aumento das taxas de erro e de latência em diversos serviços”, prometendo atualizações à medida que o problema for resolvido

[Notícia em atualização]

 

