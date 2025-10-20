Meta lança ferramenta de IA que edita fotos automaticamente no Facebook

© Shutterstock

Usuários do Facebook nos Estados Unidos e no Canadá começaram a receber uma nova ferramenta desenvolvida pela Meta que utiliza inteligência artificial para analisar fotos tiradas com o celular e sugerir edições automáticas. O objetivo é incentivar que os usuários publiquem essas imagens no feed ou nos Stories da rede social.

A função, que vinha sendo testada desde o verão no hemisfério norte, foi oficialmente lançada nesta semana. Segundo a empresa informou ao site CNet, a expansão para outros países deve ocorrer “ao longo dos próximos meses”.

A novidade, no entanto, levanta preocupações sobre privacidade. Isso porque as fotos analisadas podem ser usadas para treinar os modelos de IA da Meta — mas apenas em casos específicos. Em comunicado divulgado na sexta-feira (17), a empresa esclareceu que as imagens enviadas apenas para receber sugestões não são usadas para aprimorar seus sistemas de inteligência artificial.

“Somente se o usuário editar as fotos com nossas ferramentas de IA ou publicar as versões modificadas no Facebook é que essas imagens poderão ser usadas para melhorar a tecnologia”, explicou uma porta-voz da Meta ao site The Verge.

A ferramenta é opcional: o usuário precisa ativá-la manualmente e pode desativá-la a qualquer momento nas configurações do aplicativo. Ainda não há previsão para o lançamento da funcionalidade na União Europeia ou em outros países fora da América do Norte.