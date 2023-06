Nomes das vítimas do submersível Titan serão expostos no Museu Titanic

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os cinco passageiros do submersível Titan, declarados mortos na última quinta (22), foram homenageados em cerimônias nos dois museus americanos destinados a preservar a memória da tragédia do Titanic, que naufragou em 1912.

As duas unidades do Titanic Museum Attraction, uma em Pigeon Forg (Tennessee) e a outra em Branson (Missouri), prestaram homenagens às vítimas na última sexta (23). As informações são de Mary Kellog-Joslyn, co-proprietária do local.

De acordo com ela, seu marido John era amigo de um dos passageiros, Paul-Henri Nargeolet, especialista no famoso naufrágio. Os dois teriam explorado juntos, em 1987, os destroços do Titanic durante uma expedição.

Agora, os nomes dos ocupantes do Titan serão adicionados à lista de vítimas do Titanic já exposta nas duas unidades do museu.

QUEM ERAM AS 5 PESSOAS A BORDO

Stockton Rush, 61

CEO da OceanGate, Rush era piloto de jato antes de fundar a empresa de submarinos tripulados em 2009

Paul-Henri Nargeolet, 77

O ex-comandante da Marinha francesa era um dos maiores especialistas no naufrágio do Titanic

Hamish Harding, 58

Fundador do Action Group e presidente da Action Aviation, o bilionário britânico já havia viajado em um voo suborbital

Shahzada Dawood, 48

Pertencente a uma das famílias mais ricas do Paquistão, o empresário morava em Londres e tinha investimentos em setores como energia, agricultura e telecomunicações

Suleman Dawood, 19

Filho de Shahzada, o estudante Suleman dividia com seu pai o interesse por viagens e aventuras

Na quinta (22), a expedicão do Titan teve um desfecho quase tão trágico quanto o do navio de 1912. Na data, a Guarda Costeira dos EUA informou ter encontrado destroços no oceano e mais tarde confirmou que eles eram do submersível Titan.O estado dos materiais é compatível com uma perda de pressão do veículo, o que teria provocado uma implosão e levado à morte os cinco passageiros que estavam a bordo.

"Foi uma catastrófica implosão", disse John Mauger, porta-voz da Guarda Costeira. Foram achadas cinco peças principais do submersível –a primeira delas foi a parte traseira do veículo, localizada por um robô.

