Jay-Z compra agência no Brasil e será sócio para gerir carreira de Vini Jr

BARCELONA, ESPANHA (UOL/FOLHAPRESS) - A Roc Nation, empresa do rapper Jay-Z, fará parte da gestão de carreira e imagem de atletas brasileiros, entre eles Vini Jr. A Roc Nation comprou ações da TFM Agency, empresa que administra a carreira de jogadores de futebol. O anúncio oficial foi feito na quinta-feira (6).

A TFM Agency passará a se chamar Roc Nation Sports Brazil. "Como parte do grupo Roc Nation, a operação brasileira promoverá uma integração inédita entre estrelas de diferentes nacionalidades, tanto do esporte como da música", diz a nota divulgada pela empresa.

Entre seus principais clientes, a TFM tem Vini Jr, Endrick e Gabriel Martinelli. Ao todo, a empresa tem mais de cem representados.

Em contato com a reportagem, um dos sócios da empresa disse não poder dar detalhes do negócio, mas afirmou que a Roc Nation comprou "uma parte considerável" das ações.

Criada em 2008, a Roc Nation surgiu para administrar a carreira de músicos, e tem no portfólio artistas como Rihanna, Alicia Keys e Christina Aguilera.

Em 2013, surgiu a Roc Nation Sports, com foco na gestão de atletas.

CAUSAS SOCIAIS E RACISMO

Desde sua criação, a Roc Nation Sports cresceu representando atletas das principais ligas norte-americanas, como a NBA, NFL e MLB. Além da assessoria esportiva, a empresa tem ajudado a dar voz aos atletas em causas sociais.

Nesse sentido, a associação com Jay-Z ajudará a potencializar Vini Jr como uma figura de destaque na luta contra o racismo no futebol. Recentemente, o brasileiro tem se encontrado com atletas norte-americanos e esteve recentemente no país para as finais da NBA.

Em maio, o jogador do Real Madrid ganhou projeção mundial ao denunciar as ofensas de torcedores do Valencia durante uma partida no Estádio Mestalla, pelo Campeonato Espanhol.

Ainda naquele domingo, 21 de maio, Vini publicou um texto em que dizia: "Eu sou forte a vou até o fim contra o racismo. Mesmo que longe daqui". Diante da mensagem, o Real Madrid manifestou-se pela primeira vez de forma mais enérgica contra o racismo.

A seleção brasileira também entrou no caso: o amistoso contra Guiné, em Barcelona, teve como lema a frase "Com racismo não tem jogo", e a equipe comandada por Ramon Menezes usou um uniforme preto no primeiro tempo da partida.