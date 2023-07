Filho de Gugu posa com Patrícia Abravanel e se 'sente em casa' em visita ao SBT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - João Augusto Liberato, filho de Gugu, compartilhou fotos de uma visita ao SBT em suas redes sociais, para as quais escreveu um texto em que agradece pela forma como foi acolhido na emissora. A

"Ontem tive o prazer imenso de visitar a SBT depois de muitos anos! Esse foi o lugar onde meu pai foi recebido e tratado como uma família, e construiu grande parte do seu legado", começa. Durante a ida ao estúdio, Liberato recebeu troféu comemorativo pelos 60 anos do programa de Silvio Santos.

O herdeiro do apresentador segue dizendo que adorou conhecer Patrícia Abravanel, que aparece ao seu lado na primeira foto da sequência compartilhada. "Você é muito simpática! Me emocionei muito e me senti em casa. Me fez muito bem estar ali", escreveu.

Liberato também falou sobre Silvio Santos, a quem se refere como uma das pessoas mais importantes para a vida e a carreira de seu pai. "Sei que os dois compartilhavam um respeito mútuo e muito grande."

João Augusto Liberato faz parte da disputa pela herança de Gugu e é contrário ao reconhecimento de união estável entre Miriam e o pai. Enquanto isso, suas irmãs Sofia e Marina estão do lado da mãe no processo que corre na briga judicial.

O testamento de Gugu define que os filhos do apresentador recebam, além dos 50% que já seriam deles, 75% da outra metade da fortuna. O resto deveria ser dividido entre os sobrinhos do apresentador, que não deixou nenhuma porcentagem para sua esposa.

Recentemente, a ministra Nancy Andrighi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), suspendeu a ação que Rose Miriam move para ter o reconhecimento da união estável com Gugu Liberato, atendendo a um pedido do chef de cozinha Thiago Salvático, que afirma ter sido namorado do apresentador.

À caótica disputa pela herança, se soma o comerciante Ricardo Rocha, 48, que afirma ser filho de Gugu. A família aguarda o exame de DNA.

