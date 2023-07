Rampa desaba e deixa cerca de 25 feridos em festival de rap em Goiânia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma rampa desabou na noite deste domingo (9) no Rap Mix Festival, realizado no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Cerca de 25 pessoas ficaram feridas.

O acidente, com a rampa dava acesso ao front stage, aconteceu por volta das 23h16. Em nota, o CBMGO (Corpo de Bombeiros Militar) informou que a maioria dos atendidos teve escoriações, mas há pessoas com ferimentos mais graves, como fraturas expostas e traumatismo cranioencefálico.

"O CBMGO atendeu 11 vítimas, todas conscientes, que foram encaminhadas para hospital como Hugo, Heapa, Hospital Ortopédico, Hugol e Hospital de Acidentados", diz a nota.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram pessoas presas abaixo da rampa após o acidente.

O line-up do festival contava com nomes como Racionais MC's, Filipe Ret, Hungria, Ryan SP, Poze do Rodo, Kayblack, Orochi, Mc Hariel, Caverinha, Teto, Don Juan, Veigh, Realbege, L7nnon, Tribo da Periferia, Vulgo FK e TZ da Coronel.

O UOL tenta contato com a organização do Rap Mix Festival, ainda sem sucesso. O espaço segue aberto.

