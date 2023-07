Stenio Garcia expõe medo de não conseguir mais andar após internação

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Stenio Garcia, 91, voltou a fazer exercícios após ser internado em um hospital por causa de uma septicemia aguda. O ator desabafou sobre a possibilidade de não conseguir mais andar.

O ator destacou que ficou com medo de perder a sua autonomia. Em uma publicação no Instagram, Stenio apareceu fazendo exercícios em um quarto, onde levantava e sentava para exercitar as pernas.

"Depois de quase uma semana no hospital, eu tive alta para continuar me recuperando em casa, e meu medo era de perder a autonomia e não conseguir mais voltar a andar e fazer as coisas sozinho", disse ele.

Segundo ele, a sua mulher, Mari Saade, tem ajudado em sua recuperação e deu forças ao ator. "Anja, Mari Saade, insistiu em começar a me reabilitar com movimentos leves e necessários para o dia a dia, e espero com muita fé e perseverança daqui a pouco conseguir retomar a minha rotina."

O ator pediu que continuem na corrente de orações e diz que vai continuar mantendo os seguidores informados sobre a sua saúde. "Sempre que for conquistando mais coisas vou dividir aqui com vocês que tanto oraram e torcem por mim. E eu sou muito grato aos médicos do hospital Samaritano que me salvaram, a toda equipe de enfermagem e nutrição. A minha mulher que não me deixou um segundo e está em casa me reabilitando e a toda essa energia maravilhosa de orações que estou recebendo, porque dias melhores estão chegando."