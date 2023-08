Por que Bruna Marquezine recorre a amigos e fãs para divulgar 'Besouro Azul'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Marquezine se prepara para estrear em Hollywood com "Besouro Azul", filme produzido pela Warner Co. que leva o herói da DC Comics às telonas. A atriz será a protagonista feminina do filme.

Mas, devido a greve dos roteiristas e atores nos Estados Unidos, a brasileira está impedida de promover o longa ou mencioná-lo em suas redes sociais, onde conta com 44,6 milhões de seguidores só no Instagram.

"Estarei sempre ao lado de iniciativas que lutem pelo progresso da comunidade artística, seja no meu país ou no exterior", escreveu Marquezine em um post.

"Como os atores não podem mais participar de qualquer divulgação de seus projetos até o fim da greve, o apoio dos fãs será fundamental para trazer a visibilidade e o reconhecimento que Besouro Azul merece", concluiu.

A atriz também recorreu a amigos famosos, entre eles Sasha Meneghel, que já fez posts nas suas redes sobre "Besouro Azul" -assim como a mãe, Xuxa, que publicou um desenho da personagem Jenny Kord, que será encarnada por Marquezine, em seu Instagram.

"Minha pequena Brubru, que toda sorte do mundo esteja perto de você nessa tua nova jornada", escreveu a apresentadora.

Manu Gavassi, amiga da atriz, e o ex namorado Enzo Celulari, também divulgaram o filme em suas redes.

"Besouro Azul" é a primeira produção da DC Studios após o cineasta James Gunn, de Guardiões da Galáxia, e o produtor Peter Safran assumirem a direção do estúdio, apesar de sua produção ter iniciado ainda na gestão de Walter Hamada.

Gunn e Safran pretendem inovar a produção de filmes de super-heróis com a marca DC. Um novo super-homem deve chegar as telonas em 2025, interpretado por David Corenswet.