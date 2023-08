Morre Carlos Gonzaga, pioneiro do rock nacional e cantor de 'Diana', aos 99 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Carlos Gonzaga morreu na última sexta-feira (25), aos 99 anos e em um hospital em Velletri, na Itália. A morte foi confirmada pela página oficial do artista no Facebook e pela prefeitura da cidade de Paraisópolis, em Minas Gerais, onde ele nasceu. A causa da morte não foi divulgada.

O artista, batizado José Gonzaga Ferreira, ficou conhecido pelas versões nacionais de hits internacionais, incluindo "Diana", gravada originalmente por Paul Anka em 1958. A adaptação cantada por Gonzaga, com letras escritas por Fred Jorge, dominou as rádios brasileiras no mesmo ano, em um momento em que a bossa nova era criada e disseminada pelo país.

O sucesso o tornou em um pioneiro do rock e o primeiro negro do Brasil a trabalhar com o gênero.

Gonzaga lançou outras versões de hits estrangeiros, como "Only You", "Oh, Carol", "The Great Pretender" e "Bat Masterson", sempre com nomes abrasileirados –no caso, respectivamente "Só Você", "Oh, Carol", "Meu Fingimento" e "Bat Mastersón". Esta última foi outro grande sucesso, embalando a transmissão da série americana de mesmo nome no país nos anos 1960.

Mas foi com "Diana" que o cantor ficou mais conhecido na carreira e através das gerações. A canção voltou a ficar em evidência nos anos 1970, quando foi incluída na novela "Estúpido Cupido", da Globo. A recorrência no programa fez com que a música voltasse a aparecer entre as mais ouvidas do país.

Com a popularização do rock e de novos grupos, incluindo a ascensão da Jovem Guarda, Gonzaga perderia espaço a partir da metade dos anos 1960. Ele continuaria aparecendo em programas de auditório nas décadas de 1970 e 1980, em especial depois de "Estúpido Cupido".

Leia Também: Carolina Ferraz diz que teve uma paquera com Gianecchini, mas não avançou