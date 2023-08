Academia anuncia filmes brasileiros aptos a uma indicação ao Oscar

A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais anunciou 28 longas-metragens aptos a disputarem uma indicação à vaga na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar 2024.

Uma comissão precisa apresentar seis finalistas no próximo dia 5 de setembro. E no dia 12 de setembro será anunciado o filme escolhido para representar o Brasil na edição do Oscar do próximo ano.

Uma das regras que torna o filme apto a concorrer é a obrigatoriedade de não ter sido exibido em televisão aberta, fechada ou plataformas de streamings, antes de seu lançamento comercial nas salas de cinemas, por pelo menos sete dias consecutivos.

Entre os pré-selecionados estão longas de ficção, documentários e animações.

A comissão que irá escolher o filme é composta por 23 profissionais. Todos com algum tipo de ligação com o mercado audiovisual brasileiro.

No caso de empate na escolha final, o voto de desempate ficará com a presidência da Comissão, que este ano está a cargo de Ilda Santiago, uma das fundadoras e sócia do Grupo Estação.

No site academiabrasileiradecinema.com.br/oscar2024 é possível saber mais sobre os títulos brasileiros concorrentes à vaga.

A cerimônia do Oscar 2024 está prevista para ocorrer no dia 10 de março.