Após demissão do SBT, Dudu Camargo assina com TV para apresentar jornal

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dudu Camargo, 25, tem um novo emprego: ele agora é contratado da Astral TV, canal focado em bem-estar que estreou em São Paulo e em Campinas (SP) no ano passado.

A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Perline, do IG, e confirmada ao UOL pela emissora.

Dudu vai apresentar, a partir da próxima semana, o noticiário noturno do canal, chamado Alerta News.

O jornal será exibido de segunda a sexta-feira, a partir das 22h, com reprises às 6h. A Astral TV opera nos canais 52.1 em São Paulo e 47.1 em Campinas, além da transmissão ao vivo em seu site e no streaming Soul TV.

O apresentador disse em comunicado: "A proposta é fazer algo diferente do que tenho feito até aqui, sempre com o compromisso de informar, de modo ético e levando algo de qualidade às pessoas. Estou feliz com este novo desafio e por estar nesta casa, que está fazendo um movimento interessante. Conto com a companhia de vocês!"

Dudu foi demitido do SBT em junho, após 15 anos na emissora. Ele estava no Primeiro Impacto desde 2016, além de ter passagens por programas como Fofocalizando e SBT Notícias.

Edu Scarfon, que está à frente do canal, também se pronunciou sobre a contratação de Dudu: "É muito importante que tenhamos um noticiário em nossa grade. Além de mantermos as pessoas bem informadas, a ideia é fazê-lo de modo leve, sem explorar as dores do outro e o sensacionalismo. O Dudu é um profissional que esteve diariamente na casa das pessoas, possui experiência e será um prazer tê-lo conosco. Esta é uma das iniciativas previstas, com o propósito de mesclar a nossa programação de bem-estar com produtos de variedades que estamos preparando. A proposta é desenvolver uma programação diferenciada e interessante".

