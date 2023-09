Péricles descarta se envolver na política e se candidatar: 'Melhor não!'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Péricles descartou uma candidatura política durante sua participação no Roda Viva, nesta segunda-feira (4). Entrevistado da semana no programa, o cantor foi questionado se haveria interesse em participar ativamente das questões políticas do país.

"É um não categórico. Eu prefiro fazer a política do lado de fora", disse o artista de imediato.

A pergunta foi levantada por conta de uma provocação feita pelo artista Preto Zezé, que brincou que levantaria a candidatura presidencial de Silvio de Almeida, atual ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o cantor na posição de vice.

Péricles justificou a posição negativa dizendo que não saberia se comportar no atual esquema brasileiro. "Do jeito que a política está, eu não conseguiria me encaixar", comentou. "Se não é para fazer alguma coisa que seja 100%, acho melhor não fazer."

Apesar de negar o caminho da política, Péricles defendeu que o samba é um gênero político e que, por isso, não é possível cantar músicas do estilo sem se posicionar.