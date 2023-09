Estado de saúde de músico do Ultraje a Rigor continua grave

O baixista da banda de rock Ultraje a Rigor, Rigor Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, continua em estado grave, internado em um leito de unidade de terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz do Itaim, que pertence a Rede D'Or, em São Paulo. No último sábado (2), o músico foi baleado na cabeça, em Paraty, litoral do Rio de Janeiro.

O artista conta com acompanhamento de um neurocirurgião, está sendo mantido sob sedação e respira com o auxílio de aparelhos. Neste domingo (3), Mingau foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência na unidade, após ser transportado em uma aeronave, de Paraty à capital paulista.

Em entrevista coletiva, o neurocirurgião responsável pelo atendimento do baixista, Manoel Jacobsen Teixeira, informou que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro. Segundo o médico, cirurgias desse tipo têm por objetivo evitar infecções no tecido cerebral e eventuais coágulos que se formem, para que não haja sangramentos.

"E foi colocado um sistema para permitir que houvesse um monitoramento dentro da caixa intracraniana", disse o médico, acrescentando que o tratamento do baixista inclui antibióticos e anticonvulsionantes.

De acordo com Jacobsen, uma das preocupações, quando há traumatismo craniano, é de que haja hipertensão intracraniana e que, por isso, o músico poderá passar novamente por cirurgia, caso haja piora nesse sentido. "Isso só o tempo irá dizer", resumiu.

A equipe médica disse aos jornalistas que é muito cedo para adiantar qualquer informação sobre como o corpo de Mingau irá reagir e que acompanha de perto, com especialistas treinados, a evolução de seu quadro de saúde.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, um dos suspeitos de atirar no baixista foi detido e encaminhado para a 167ª Delegacia de Polícia (DP), em Paraty.

A corporação informou, na segunda-feira (4), que o homem portava uma pistola 40 mm, além de drogas, dois carregadores e um kit rajada. No local do crime, foram recolhidos estojo e projétil do mesmo calibre da arma apreendida.