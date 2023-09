Kayky Brito tem resposta satisfatória ao tratamento, diz hospital

O ator Kayky Brito, de 34 anos, permanece com o quadro clínico sem alterações e resposta satisfatória ao tratamento, conforme boletim médico divulgado nesta quinta-feira (7) pelo Hospital Copa D’Or, onde está internado desde a tarde de sábado (2). A nota foi assinada pelos médicos Edno Wallace, Ney Pecegueiro e Marcelo London.

Ele foi submetido a cirurgias para a fixação de fratura na pelve e no braço direito na segunda-feira (4) e permaneceu sedado e em ventilação mecânica. O ator foi diagnosticado com politraumatismo e traumatismo craniano e continua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Kayky foi atropelado na madrugada de sábado na Avenida Lúcio Costa, na orla da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O ator estava com amigos em um quiosque e resolveu pegar algo no carro estacionado do outro lado da via. Imagens de câmeras de segurança do local mostram que ele foi atingido por um veículo quando voltava correndo para o quiosque.

O motorista de aplicativo que dirigia o carro parou o veículo e aguardou a chegada de policiais e o atendimento do Corpo de Bombeiros.

Leia Também: Família de Kayky Brito agradece motorista por ter prestado socorro: 'Salvou a vida dele'