Músico Mingau do Ultraje a Rigor passa por nova cirurgia em São Paulo

O músico Rinaldo Amaral, o Mingau, da banda Ultraje a Rigor, passou por nova cirurgia na cabeça na noite desta quarta-feira para diminuir a pressão dentro do crânio. A informação foi divulgada em nota na manhã de hoje pela equipe médica do Hospital São Luiz, da capital paulista, onde Mingau está internado na UTI desde domingo. Ele segue sedado e respira com auxílio de ventilação mecânica, e o estado de saúde continua grave, informou o hospital.

O músico dirigia o carro na Praça do Ovo, em Paraty, cidade do litoral do Rio de Janeiro, na noite do último sábado, quando foi baleado. Ele estava acompanhado de um amigo, que não foi atingido.

Em coletiva, o neurocirurgião responsável pelo atendimento do baixista, Manoel Jacobsen Teixeira, informou que a bala atingiu o lado esquerdo do cérebro e que cirurgias desse tipo têm por objetivo evitar infecções no tecido cerebral e eventuais coágulos, para que não haja sangramentos. Ele disse ainda que é muito cedo para saber como o corpo de Mingau vai reagir e se o ferimento vai deixar sequelas.

Devido à situação de Mingau, o programa The Noite, exibido nas madrugadas pelo SBT, interromperá as gravações. A atração tem o Ultraje a Rigor como banda de apoio. No Instagram, o apresentador Danilo Gentilli publicou que não há condição de gravar um programa com o intuito de divertir. Também nas redes sociais, fãs enviaram mensagens de carinho e apoio, confiantes na recuperação do baixista.

Ainda nesta quarta-feira, a Justiça em Paraty decretou a prisão temporária dos quatro suspeitos de participação na tentativa de homicídio contra Mingau. Um dos homens já está preso, e a polícia anunciou que segue na captura dos outros três fugitivos.

