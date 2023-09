Jimmy Fallon admite abusos contra equipe, e Jerry Seinfeld sai em sua defesa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jimmy Fallon pediu desculpas aos seus funcionários pelo seu comportamento durante as gravações de seu programa.

O apresentador do famoso talk show da NBC se reuniu com a equipe em uma chamada por Zoom horas depois da revista Rolling Stone publicar, nesta quinta-feira (7) uma reportagem que o acusa de instaurar um ambiente tóxico no trabalho. Falaram à reportagem 14 ex-funcionários e dois atuais empregados do canal, em condição de anonimato.

Na publicação, os acusadores relataram acessos de raiva de Fallon e também afirmaram que se sentem intimidados e ameaçados pelo apresentador. Três supostas vítimas disseram que passaram a cogitar o suicídio. Quatro delas passaram a ir ao psicólogo, depois de começar a trabalhar no "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

"É constrangedor e me sinto muito mal", teria dito Fallon, na reunião por Zoom. "Desculpe se envergonhei você, sua família e amigos. Me sinto tão mal, que não consigo te contar".

De acordo com a reportagem, os bastidores do programa teriam "salas de choro" para os funcionários se recuperarem dos chiliques e acessos de raiva do apresentador.

Por isso, Seinfeld aconselhou que Fallon se desculpasse com a equipe, o que finalmente fez. À revista, o ator saiu em defesa do apresentador, dizendo que as acusações são estúpidas.