Suposta nota de Chico Moedas foi divulgada por perfil falso

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O influenciador Chico Veiga, conhecido como Chico Moedas, não falou pela primeira vez sobre o fim de seu relacionamento com a cantora Luísa Sonza nesta sexta-feira (22).

Chico teria criado uma conta no Instagram e fez uma nota de esclarecimento sobre o assunto. A conta, no entanto, era falsa e foi verificada por erro do Instagram.

"Em momento algum eu havia deixado de seguir a cantora Luísa Sonza. Meu perfil do qual não tenho acesso, havia sido invadido", dizia a nota supostamente divulgada por ele.

"Sobre as acusações de infidelidade, peço respeito e não é um assunto que eu gostaria de falar sobre neste momento. Tudo que tinha para falar, já foi dito a Luísa. Obrigado", concluiu a nota.

Os dois estavam juntos há quatro meses e após rumores de uma possível crise na semana passada, a cantora confirmou o fim do relacionamento em um desabafo no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na Globo.

"Não é sobre um ato isolado, é sobre uma estrutura, uma história que se repete (...). É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, zelo, cuidado, continue sendo normalizado. Um erro pontual. Só quem já foi traída sabe a dor que se sente, porque eles chamam e erro pontual da dúvida", disse ela em trecho do texto.

Luísa chegou a escreveu uma música para o influenciador, "Chico", faixa do recém-lançado disco "Escândalo Íntimo". Desde o lançamento, a canção se tornou a mais ouvida da artista na plataforma digital e chegou ao top 30 global da Spotify no começo de setembro.

Leia Também: Após serem vistos juntos, DiCaprio estaria namorando com Vittoria Ceretti