Taiwan cancela voos e suspende trabalho com aproximação de tufão

O tufão Koinu se dirigia ao Sul de Taiwan nesta quarta-feira (4), levando chuvas e ventos fortes e causando o cancelamento de mais de 100 voos, bem como a suspensão de trabalhos e escolas.

A previsão é que o Koinu atinja a costa sudeste de Taiwan, perto da cidade de Taitung, na manhã desta quinta-feira, como tufão de categoria três, mas depois enfraquecerá ao cruzar a ponta sul da ilha e entrar no Estreito de Taiwan, de acordo com o Tropical Storm Risk.

A chuva mais forte cairá nas partes montanhosas e pouco povoadas do condado de Pingtung, no Sul, e nos condados da costa leste de Taitung e Hualien, mas o tufão também afetará a principal cidade portuária do Sul, Kaohsiung.

Em Taitung, os pescadores guardaram seus barcos no porto, pois as ondas se tornaram gradualmente mais intensas ao longo da costa leste do território.

"Estamos preocupados que a chuva e o vento sejam muito fortes quando o tufão atingir a costa. Portanto, de nossa parte, reforçaremos a prevenção de tufões e esperamos que os moradores locais fiquem alertas e tomem cuidado", disse Chen Chia-chen, do Conselho de Assuntos Oceânicos de Taiwan, falando em Taitung.

Kaohsiung e a cidade vizinha de Tainan, informaram que suspenderiam o trabalho e as aulas a partir das 18h de hoje e durante todo o dia de quinta-feira.

A capital de Taiwan, Taipé, foi atingida por chuvas torrenciais, mas não se espera que seja gravemente afetada. Os escritórios e as escolas permaneceram abertos normalmente.

As companhias aéreas taiwanesas cancelaram 87 voos domésticos, enquanto 25 voos internacionais também foram cancelados, informou o Ministério dos Transportes.

Depois de passar por Taiwan, o tufão seguirá para as províncias de Guangdong e Fujian, no Sul da China, e depois para Hong Kong, onde é provável que enfraqueça ainda mais e se torne tempestade tropical.