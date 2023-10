Justiça cancela show de Wesley Safadão no Maranhão por cachê de R$ 700 mil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Tribunal de Justiça do Maranhão cancelou o show que Wesley Safadão faria nesta quinta-feira (5) na cidade de Zé Doca, no interior do estado.

O show custaria R$ 700 mil ao poder público. A decisão do desembargador Cleones Cunha acatou recurso do Ministério Público e suspendeu a decisão em primeira instância, que mantinha a apresentação.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do artista, que informou não saber o motivo para o cancelamento do show.

O Ministério Público havia entrado com uma ação pedindo o cancelamento da apresentação, por considerar o valor exorbitante, se considerada a atual condição das finanças do município.

Agora, o desembargador fixou multa de R$ 70 mil a ser paga pela prefeita Josinha Cunha, do PL, caso alguma transação financeira seja feita ao artista.