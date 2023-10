Jamie Foxx confirma morte de Keith Jefferson, ator de 'Django Livre'

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Jamie Foxx, 55, usou as redes sociais para anunciar a morte do amigo, o ator Keith Jefferson, aos 53 anos, após uma batalha contra um câncer. Ambos trabalharam juntos no filme "Django Livre".

No post, Foxx compartilhou a notícia da morte de Jefferson, descrevendo a sua dor. Na foto, o vencedor do Oscar por "Ray" aparece ao lado do amigo.

"Isso dói. Keith, você não foi nada além de graça absoluta, durante toda a sua vida, seu coração é puro, seu amor é imensurável, você foi uma alma incrível. Todos nós sentiremos muito a sua falta. Vai levar muito tempo para isso sarar. Adeus meu amigo. Eu te amo", escreveu.

Em outro post, o ator compartilhou uma foto ao lado do amigo.

"Tudo dói agora. Estou tendo dificuldade em olhar essas fotos revivendo as memórias de nós nos divertindo muito, vou sentir sua falta, cara, vou sentir sua falta? desde que nos conhecemos na faculdade, você tem uma alma incrível. Deus tenha paz, NUNCA PENSEI QUE TERIA QUE VER AS PALAVRAS SOBRE MEU AMIGO", concluiu.

CÂNCER

Em agosto, Keith Jefferson havia anunciado que havia sido diagnosticado com câncer.

Nas redes sociais, ele compartilhou sobre sua jornada, em um post emocionante.

"De vez em quando, Deus lhe dará um desafio e deixará que você o resolva. Quando fui diagnosticado com câncer pela primeira vez, tive que parar, fazer uma pausa e não quis compartilhar com ninguém. Nem minha família nem parentes", disse ele na época. "Hoje finalmente estou em condições de compartilhar porque minha fé está ficando mais forte. Tenho uma família amorosa e os melhores amigos do mundo inteiro. Você sabe quem você é.", escreveu.

Jefferson nasceu em 7 de abril de 1970, em Houston, e formou-se com bacharelado em teatro musical pela US International em San Diego.

Ele também fez mestrado em atuação pela Universidade do Arizona.

Em 2012, o ator apareceu como Pudgy Ralph em "Django Livre" com Foxx, Leonardo DiCaprio e Samuel L. Jackson.

Ele também apareceu em "Os Oito Odiados", como Charly e como Land Pirate Keith em "Era uma vez em Hollywood", e no filme, "Dupla Jornada", da Netflix.