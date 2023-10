Círio de Nazaré em Belém chega ao seu ponto alto neste fim de semana

O ponto alto da programação do Círio de Nazaré, em Belém-PA, acontece neste fim de semana. Neste sábado, estão previstas pelo menos 4 procissões. Ás 5 e meia da manhã, a romaria rodoviária parte da Igreja Matriz da cidade de Ananindeua em direção a capital paraense, num percurso de 24 km.

Com a chegada da imagem peregrina em Belém, começa a Romaria Fluvial, por volta das 9 da manhã. As embarcações saem do Trapiche do distrito de Icoaraci, em Belém, até a Escadinha do Cais do Porto, na Estação da Docas. O navio Garnier Sampaio, da Marinha do Brasil vai levar a imagem da Santa e será acompanhado durante o percurso por cerca de 400 embarcações e cerca de 80 motos aquáticas, todas já devidamente inscritas. A organização espera que 50 mil pessoas estejam envolvidas na Romaria Fluvial.

Em seguida, às 11:30 da manhã é a vez dos condutores de motos fazerem sua reverência a Nossa Senhora de Nazaré na Motorromaria, com saída da Praça Pedro Teixeira em direção ao Colégio Gentil Bittencourt, com uma bênção para os motociclistas na chegada.

Ainda na tarde deste sábado estão previstas uma missa e também a procissão de transladação, que leva a Imagem Peregrina do Colégio Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, até a Catedral de Belém, no bairro da Cidade Velha.

Em paralelo às procissões da manhã de sábado, acontece a partir das 09h a edição de número 21 do “Arrastão do Círio”. A edição do cortejo em homenagem a Nazinha, como Nossa Senhora de Nazaré é carinhosamente chamada, guarda diferença dos tradicionais Arrastões Juninos comandados pelo Instituto Arraial da Pavulagem. A Barca de Miriti, que faz referência ao Círio Fluvial e à Rainha das Águas, substitui o Boi Pavulagem. Outras figuras cênicas e personagens específicos ligados ao Círio, além do Batalhão da Estrela, irão homenagear a Santa assim que ela chegar do Círio Fluvial.

No domingo, cerca de 2 milhões de pessoas são esperadas na procissão do Círio de Nazaré. Às 06h, acontece a missa na Catedral de Belém e em seguida a procissão principal do Círio de Nazaré percorre os 3,6 km até a Praça do Santuário.

Entre o domingo, 8 de outubro até o dia 21 de outubro, a Concha Acústica da Praça Santuário receberá pelo menos 14 shows durante o calendário do Círio Musical. As apresentações começam a partir das 20h00. Frei Gilson abre o Círio Musical na primeira noite, que terá as bandas Rosa de Saron e Anjos de Resgate entre as atrações.

O calendário com todos os eventos ligados ao festejo religioso podem ser acessado no site ciriodenazare.com.br