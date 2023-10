Pedro Cardoso diz que não ficou rico na Globo, mas ajudou emissora a ficar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Cardoso, 60, admitiu que recebia um bom salário da Globo, mas afirmou não ter ficado rico na emissora, mas que "ajudou" a empresa a enriquecer.

O ator abordou o assunto em entrevista ao canal do YouTube do site Brasil de Fato. Na ocasião, Cardoso falou sobre o seriado "A Grande Família", que protagonizou entre 2011 e 2014 — o fim da trama coincidiu com sua demissão da emissora.

Em relação ao produto, o artista disse não ter nenhuma má lembrança do seriado e que se orgulha do fato de seu personagem, Agostinho Carrara, ter se tornado uma referência pop. Quanto ao dinheiro recebido pelos serviços prestados, destacou que recebeu "muito menos do que merecia".

"Só tenho alegria e orgulho de 'A Grande Família'. Ganhei um bom dinheiro, muito menos do que eu merecia dentro da equação do negócio. Não fiquei rico com 'A Grande Família', ajudei a Globo a ficar. No capitalismo, o trabalhador, mesmo quando muito bem remunerado, ele só está sendo tão bem remunerado porque o capitalista não tem como evitar, porque ficou numa situação de dependência dele, [mesmo que] momentânea. Tanto que assim que acabou [o seriado] eu fui demitido, porque ganhava bem demais. Quem ainda ganha dinheiro [com o seriado] é a Globo, não eu", declarou.

Pedro Cardoso também afirmou não ser uma pessoa vislumbrada com a fama. Ela destacou que buscou converter a exposição midíatica "em dinheiro e em respeito pelo outro", porque, para ele, não interessa a "coisa vip" dada a artistas em determinados lugares, a exemplo de camarotes em festas e eventos.

"O dinheiro que você pode ganhar com a fama é muito reconfortante em uma sociedade injusta. O dinheiro aplaca as angústias, e eu tive a oportunidade de fazer um bom dinheiro ali, mas sempre me preocupei em me manter não enlouquecido pela fama e até hoje tento que isso não signifique nada", completou.

