Morre atriz Elizangela aos 68 anos de idade

A atriz Elizangela do Amaral Vergueiro faleceu nesta sexta-feira (3) aos 68 anos, em decorrência de uma parada cardiorrespiratoria. Em 2022, ela já havia sido internada com sequelas respiratórias causadas pela covid-19.

Elizangela participou de novelas de grande audiência produzidas pela Rede Globo, a partir década de 1960. Atuou, por exemplo, em Roque Santeiro, O Clone e, mais recentemente, A Dona do Pedaço.

A atriz iniciou sua carreira aos 7 anos de idade na TV Excelsior, e 3 anos depois passou a apresentar o programa de auditório Essa Gente Inocente, que abria espaço para crianças apresentarem seus talentos.

Em 1978, ela gravou um disco intitulado Elizângela. Na época, a música Pertinho de Você passou a figurar entre as mais tocadas do Brasil.

Sua estreia no cinema, com o filme Quelé do Pajeú, lhe rendeu o prêmio de Melhor Atriz Revelação no Festival de Cinema de Santos. Também teve passagens pela TV Manchete e pela Rede Record.

Nas redes sociais, fãs e amigos prestaram homenagens.

