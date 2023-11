Morre Paulo Hesse, ator de 'O Cravo e a Rosa' e 'Paraíso Tropical'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta terça-feira o ator Paulo Hesse, famoso por seus papéis nas novelas "O Cravo e a Rosa" e "Paraíso Tropical", aos 81 anos. A informação foi confirmada por amigos do artista e pela página do Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, o MBRTV, no Instagram. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido Paulo César Boeta, o ator começou trabalhando no teatro nos anos 1960. Na década seguinte, migrou para a televisão e para o cinema. Suas primeiras novelas foram "Venha Ver o Sol Nascer na Estrada", de 1973, na TV Record, e "O Machão", de 1974, na TV Tupi.

O destaque da sua carreira foi o papel do delegado Sansão Farias em "O Cravo e a Rosa", folhetim de 2000 que virou um dos clássicos da TV Globo.

Hesse trabalhou também em outras emissoras. Na Band, por exemplo, atuou na novela "Dulcinéa Vai à Guerra". Em 1982, lançou o folhetim "As Cinco Panelas de Ouro" na TV Cultura, e dois anos depois, em 1984, foi para o SBT atuar em "Jerônimo".

Seu currículo tem ainda os folhetins "Selva de Pedra", "Paraíso Tropical" e "Desejos de Mulher", as três da Globo, e "Éramos Seis" do SBT.

Segundo o MBRTV, o velório e sepultamento de Hesse vão ocorrer no Cemitério da Paz, no bairro Morumbi, em São Paulo, nesta quinta-feira (16), a partir de 9h.

