Justiça do Rio obriga fornecimento de água a fãs de Taylor Swift

Responsável pela realização e produção do show da cantora Taylor Swift, a T4F Eventos terá de fornecer gratuitamente água potável ou instalar bebedouros no interior do Estádio Nilton Santos (Engenhão) e na fila de acesso, determinou a Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O Juizado Adjunto do Torcedor e Grandes Eventos acatou ação popular do deputado estadual Fred Pacheco (MDB-RJ).

A T4F também terá de instalar climatizadores com jato d´água com difusores ou aspergir jatos d´água diretamente nas áreas externa e interna do estádio. A Justiça fluminense também determinou que os organizadores permitam a entrada de água potável, líquidos isotônicos ou refrigerantes, desde que industrializados e lacrados.

Caso descumpra alguma medida, a T4F será multada em R$ 1 milhão por dia. O juizado também determinou que a empresa aumente o número de ambulâncias e profissionais de saúde de prontidão no evento.

No sábado pela manhã, o Ministério da Justiça tinha editado uma portaria emergencial que proibia os organizadores do evento de impedir a entrada de garrafas de uso pessoal de água e outros líquidos. A medida ocorreu após a morte de uma fã no início do show de sexta-feira (17).

O concerto previsto para o sábado (18) foi adiado para segunda-feira (20), por causa da onda de calor que atingiu o centro-sul do Brasil até ontem à noite. A sensação térmica no Rio chegou a quase 60ºC. A apresentação deste domingo (19) está mantida, mas os próximos shows no Rio de Janeiro tiveram o horário adiado em uma hora para esperar a queda da temperatura.

Nos próximos dois shows, a abertura, da cantora Sabrina Carpenter, começará às 19h30. Taylor Swift subirá no palco às 20h30. A entrada antecipada dos fãs que compraram o pacote VIP ocorrerá das 16h às 16h45. O portão será aberto ao público em geral às 17h.