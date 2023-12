Donald Trump diz que foi responsável pelo sucesso de 'Esqueceram de Mim 2'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Donald Trump criticou o diretor de "Esqueceram de Mim 2", Chris Columbus, nesta quarta-feira por dizer em uma entrevista que o ex-presidente dos Estados Unidos forçou sua participação no filme de 1992. Trump afirmou que sua aparição fez o longa se tornar um sucesso.

Em seu perfil da rede social Truth Social, Trump disse que a produção do filme e o diretor imploraram para que ele aparecesse. Na época, ele era dono do Plaza Hotel em Nova York, onde o longa foi gravado -antes de ser presidente, ele ganhou fama como empresário na cidade.

"Eu estava muito ocupado e não queria fazer isso. Eles foram muito gentis, mas acima de tudo, persistentes. Eu concordei, e o resto é história!", escreveu. "Aquela pequena participação decolou como um foguete, e o filme foi um grande sucesso, e ainda é, especialmente na época do Natal. As pessoas me ligam sempre que ele é exibido".

Em uma entrevista ao Business Insider em 2020, Columbus disse que ele e sua equipe queriam filmar no saguão do hotel porque não conseguiriam reconstruí-lo em um estúdio. Achavam que só teriam que pagar uma taxa, mas Trump teria surgido com outra condição.

Segundo Columbus, Trump disse: "A única maneira de você poder usar o Plaza é se eu estiver no filme".

"Então concordamos em colocá-lo no filme, e quando exibimos pela primeira vez, algo muito estranho aconteceu: As pessoas aplaudiram quando Trump apareceu na tela. Então eu disse ao meu editor: 'Deixe-o no filme. É um momento para a audiência.' Mas ele realmente se impôs no filme", disse o diretor.

Em postagem na rede social, Trump rebateu. "Nada poderia estar mais longe da verdade. Essa participação especial ajudou a tornar o filme um sucesso, mas se eles se sentiram intimidados ou não me queriam, por que me incluíram e me mantiveram lá por mais de 30 anos? Porque eu era, e ainda sou, ótimo para o filme, é por isso!", escreveu. "Apenas mais um cara de Hollywood do passado em busca de publicidade rápida de Trump para si mesmo!"