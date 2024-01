Morre o ator David Soul, o detetive Hutch da série 'Starsky e Hutch', aos 80

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu, nesta sexta-feira, o ator americano David Soul, aos 80 anos, conhecido pelo seu papel na série "Starsky e Hutch". Sua mulher, Helen Snell confirmou a morte.

Soul nasceu em Chicaco, nos Estados Unidos, e viveu o detetive Ken Hutchinson no seriado, que foi ao ar de 1975 até 1979.

Ele contracenou ao lado de Paul Michael Glaser, que fazia o papel do detetive Dave Starsky. Em 2004, Soul fez uma participação especial como Hutch na adaptação cinematográfica da série, em que os atores Ben Stiller e Owen Wilson deram vida aos detetives protagonistas.

No Brasil, a série foi exibida na década de 1970, com o nome de "Starsky & Hutch - Justiça Em Dobro".

O artista também atuou na série "E as Noivas Chegam" e nos filmes "Magnum 44", de Ted Post, e "Jerry Springer: The Opera", de Peter Orton.