Com estreia do BBB 24, conheça outros reality shows para ver no streaming

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A paixão dos brasileiros por reality shows não se resume ao Big Brother Brasil -formato já é um queridinho do público-, que estreia nesta segunda-feira (8) em sua 24ª edição. Outros programas nacionais e internacionais também fazem sucesso nas plataformas de streaming e trazem novas propostas: competição entre drag queens na produção de looks icônicos e disputas de duplas que vivem em conflito familiar com suas sogras em uma ilha paradisíaca, por exemplo.

Para quem procura uma dose maior de adrenalina, há uma série de outros reality shows empolgantes disponíveis, como a versão nacional de "Casamento às Cegas" -apresentado pelo casal de atores Camila Queiroz e Klebber Toledo e que busca formar novos pares sem que eles se vejam- e "De Férias com o Ex Caribe", que traz a participação de celebridades que já passaram por programas do tipo, como a ex-BBB Lumena Aleluia e os ex-participantes de A Fazenda Lipe Ribeiro, Mirella e Bifão.

A seguir, confira dez reality shows para assistir no streaming.

BRINCANDO COM FOGO

A quinta temporada de Brincando com Fogo (Too Hot To Handle, em inglês) chegou ao catálogo da Netflix, com 10 novos episódios, em julho do ano passado. A dinâmica do reality show, lançado em 2020, gira em torno de 10 jovens solteiros colocados em uma praia paradisíaca para conviver e tentar ganhar dinheiro. Para ter a chance de embolsar R$ 500 mil, eles precisam renunciar ao sexo, já que o valor do prêmio diminui a cada pegação.

Estados Unidos, 2019. 16 anos. Na Netflix

CASAMENTO ÀS CEGAS BRASIL

A terceira temporada do reality show em que casais se conhecem, como o próprio nome já diz, às cegas, teve sua estreia em junho do ano passado. Nos episódios, os participantes procuram encontrar um amor sem se apegar às aparências. Se escolherem aceitar o matrimônio, passam a lua de mel na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte, para, então, iniciar a convivência e a rotina juntos antes de dizer "sim" ou "não" no altar.

Brasil, 2023. Com: Camila Queiroz e Klebber Toledo. 14 anos. Na Netflix

DE FÉRIAS COM O EX CARIBE

O reality original da MTV tem edições gravadas em diferentes lugares do mundo e, dessa vez, mistura participantes da América Latina. A versão caribenha já tem três temporadas disponíveis na Paramount+ e conta com ex-participantes do programa e de outros realities, como BBB, Brincando com Fogo, Power Couple, Casamento às Cegas e De Férias com o Ex Brasil. A produção leva um grupo de solteiros para festas e curtição em Cartagena, na Colômbia, que são interrompidas pela chegada dos ex-parceiros dos participantes.

Brasil, 2022. 16 anos. Na Paramount+

DRAG RACE BRASIL

O reality show RuPaul's Drag Race, que já acumula 26 prêmios Emmy, ganhou uma versão brasileira, além de adaptações mexicana e alemã. Comandada pela gaúcha Grag Queen -vencedora do programa Queen of the Universe-, a competição propõe que 12 drag queens passem por provas que testam suas habilidades para produzir looks icônicos, mostrar presença na passarela e em desafios que envolvem atuação e dança. A cada semana, as duas artistas que impressionaram menos os jurados se enfrentam e dublam uma música no palco para tentar escapar da eliminação.

Brasil, 2023. 14 anos. Na Paramount+

ILHADOS COM A SOGRA

Apresentado por Fernanda Lima, o programa ficou no top 10 de séries em língua não-inglesa mais vistas da Netflix durante duas semanas em outubro de 2023 -ano de lançamento da primeira temporada. Na atração, seis casais se reúnem em uma ilha paradisíaca, esperando bons drinques, noites de amor e diversão. O sonho se transforma em lavação de roupa suja e chororô, quando as sogras de um dos cônjuges chegam de barco ao local e surpreendem os participantes -que irão disputar o prêmio de R$ 500 mil.

Brasil, 2023. 12 anos. Na Netflix

LARGADOS E PELADOS BRASIL

O reality, que se passa na savana colombiana, está disponível no streaming e tem uma proposta diferente: um grupo de dez brasileiros precisa sobreviver no local com apenas um item levado por cada participante -sem comida ou água. Para completar o desafio, como o nome do programa sugere, os participantes precisam passar pelos 21 dias de perrengue sem nenhuma peça de roupa.

Brasil, 2022. 14 anos. No Discovery+

LOL: SE RIR, JÁ ERA!

O reality é uma versão do formato japonês "Last One Laughing". A edição brasileira é a décima adaptação do programa no mundo, com versões em países como México, Índia, França e Itália. Na primeira temporada, Tom Cavalcante e Clarice Falcão reúnem 10 comediantes para uma competição de seis horas para testar quem consegue ficar mais tempo sem rir e, ao mesmo tempo, fazer o oponente cair na gargalhada para ser eliminado. O game-show conta com Diogo Defante, Thiago Ventura, Bruna Louise, Estevam Nabote, Marlei Cevada, Igor Guimarães, Flávia Reis, Noemia Oliveira, Nany People e Yuri Marçal. O vencedor recebe R$ 350 mil para doar a instituições de caridade. As segunda e terceira edições também estão disponíveis no Amazon Prime.

Brasil, 2021. 14 anos. No Amazon Prime

MASTERCHEF BRASIL

No ar desde agosto de 2014 na Band, o MasterChef tem temporadas disponíveis no YouTube e na HBO Max. O reality culinário é apresentado pela jornalista Ana Paula Padrão e a banca de jurados é composta pelos chefs Érick Jacquin, Helena Rizzo, que substituiu Paola Carosella, e Henrique Fogaça. O programa já gerou alguns spin-offs, como as versões Júnior, que contou com crianças na competição, Profissionais, que incluiu chefs profissionais como concorrentes, e MasterChef +, com participantes acima de 60 anos.

Brasil, 2014. 10 anos. No HBO Max

QUEER EYE BRASIL

A versão brasileira do reality norte-americano chegou à Netflix em agosto de 2022. A equipe formada pelos cinco apresentadores, chamados de fabulosos, transforma a vida de um participante a cada episódio. Fred Nicácio, responsável pelo bem-estar de quem vai ser transformado, participou da edição do BBB 23.

Brasil, 2022. 12 anos. Na Netflix

ROUND 6: O DESAFIO

A produção é inspirada no drama distópico sul-coreano, lançado em 2021, e que se tornou um dos programas mais vistos da Netflix. "O Desafio" também mostra competições acirradas entre os participantes por um prêmio de US$ 4,56 milhões (R$ 22,24 milhões) e conta com um jogador brasileiro. O programa reproduz os cenários coloridos gigantes de "Round 6" e suas provas, como as cenas dos jogos "Batatinha Frita, 1, 2, 3" e a "Ponte de Cristal" -mas nenhum membro do sai morto no final.

Reino Unido, 2023. 12 anos. Na Netflix