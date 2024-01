Deniziane é a última a deixar a prova do líder no BBB 24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A mineira Deniziane foi a última a sair da prova de resistência, a primeira do Big Brother Brasil 24 (Globo), no início da noite desta terça (9). Puderam participar da competição apenas os 18 participantes anunciados na sexta-feira (5). Ou seja, os confinados do puxadinho não tiveram a oportunidade de conquistar a coroa.

Os jogadores precisavam apertar um botão toda vez que um sinal sonoro fosse ativado.

A dinâmica funcionou assim: O primeiro a pressionar o dispositivo deve escolher um brother, ou sister, para entrar em um circuito que envolve: queda numa piscina de bolinha, fuga da mesma piscina, se arrastar por uma trincheira com tinta verde e, por fim, apertar outro dispositivo para concluir a tarefa dentro do tempo determinado.

O público nas redes sociais criticou a acessibilidade da prova quando o paratleta Vinicius Rodrigues teve que passar pelos desafios perigosos. Ele foi o único camarote na busca pela coroa.

Quem não concluísse o percurso dentro do tempo estipulado, cada vez menor ao longo da madrugada, estaria eliminado.

Outro fator também eliminaria os brothers. Quem pressionasse o botão na hora errada também ficaria fora da disputa. O cantor Rodriguinho foi o primeiro eliminado da prova por esta razão.

Lucas Luigi, Fernanda Bande, Nizam, Giovanna Pitel, Wanessa Camargo, MC Bin Laden, Yasmin Brunet, Lucas Pizane, Beatriz Brasil, Vanessa Lopes e Leidy Elin deram adeus a primeira liderança. Beatriz se machucou antes de desistir da competição.

Às 02h09 da manhã, a sister Wanessa Camargo voltou à prova depois de quase ser eliminada. A produção do programa avisou que a rodada que havia eliminado ela não valeu por problemas técnicos. Porém, foi eliminada logo depois.

Alane desistiu da prova às 13h25 após avisar aos brothers que estava passando mal. "Boa sorte para vocês", disse ao deixar o local. Depois, foi a vez de Maycon deixar a disputa. Ele disse aos colegas que estava com muito sono e vontade de urinar.

Às 17h58, Marcus Vinícius desistiu da prova. Deniziane e Matteus seguiram na disputa até as 18h40, quando o gaúcho desistiu da prova. "Parabéns", afirmou ele, apertando o botão e abraçando a colega.

"Eu tenho um carro, eu tenho um carro", chorou Deniziane.