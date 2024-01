Evento grátis traz bungee jump, simulador de surfe e alpinismo a São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Centro de Esportes Radicais, equipamento da Prefeitura de São Paulo no Bom Retiro, recebe a partir de sábado (13) evento gratuito com atividades que geram adrenalina como bungee jump, simulador de surf e alpinismo. A atração acontece todo sábado e domingo até 11 de fevereiro, das 10h às 18h.

São diferentes brinquedos disponíveis ao público. Há dois simuladores: um que reproduz a experiência de gravidade zero com giros onde o participante fica em uma cadeira do tipo "cockpit", e outro que imita uma descida de snowboard.

Para os mais corajosos, a opção é o bungee jump, com uma queda livre de 50 metros. Ou então o eject X, que lança pessoas no ar em uma cápsula que acelera de 0 a 80 km por hora em cinco segundos.

Também no alto, acontecem sessões de alpinismo e rapel em um circuito de arvorismo com degraus suspensos de madeira.

No chão, dá para aprender a patinar com equipamentos completos sob a supervisão de instrutores profissionais

ARENA ESPORTE RADICAL

Onde: av. Pres. Castelo Branco, 5700 - Bom Retiro

Quando: 13 janeiro até 11/02, aos sábados e domingos, das 10h às 18h

Quanto: grátis