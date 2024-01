Pesquisa desenvolve sistema que antecipa surto de doenças infecciosas

Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal do Rio de Janeiro estão desenvolvendo um sistema capaz de identificar e informar às autoridades de Saúde, de forma antecipada, doenças infecciosas, que têm potencial para causar surtos e emergências sanitárias.

Segundo o biólogo Pablo Ramos, pesquisador do estudo e vice-coordenador do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para Saúde da Fiocruz Bahia, o Sistema de Alerta Antecipado de Surtos com Potencial Pandêmico deve entrar em operação ainda este ano.

O pesquisador explica que o Sistema não pretende substituir outras plataformas, mas trabalhar de forma integrada. Ele ressalta a importância do trabalho e da troca de conhecimentos na área científica.

Segundo a Fiocruz, o sistema será utilizado pelo Ministério da Saúde, que fará a missão dos alertas para os gestores de saúde de vigilância municipais e dos estados.

Mais informações sobre o projeto no site da Fiocruz.