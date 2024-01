Ryan Gosling explica por que não deixa filhas verem 'Barbie'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ryan Gosling, 43, explicou por que não permitiu que suas duas filhas, Esmeralda, 9, e Amada, 7, do casamento com Eva Mendes, assistam ao filme "Barbie", em que ele interpreta Ken.

Ator citou idades das filhas para proibição. "Não sei se você deveria assistir a seu pai como Ken. Não sei que idade é uma boa idade para ver seu pai fazer isso. É uma coisa muito louca", declarou em entrevista ao E! Notícias.

Gosling ponderou que Esmeralda e Amada o viram no set durante as filmagens. "Elas viram pequenas partes e vieram ao set um dia, quando eu fiz um grande número musical".

Apesar de não permitir que as filhas vejam ao filme, Ryan admitiu que foi a paixão delas pela boneca que o motivou a aceitar o convite para o longa.

Em "Barbie", Ryan Gosling dá vida ao personagem Ken. A atuação do ator no longa rendeu diversos elogios e ele tem sido indicados para as principais premiações da temporada — no último domingo (14), o artista venceu o Critics Choice Awards de Melhor Música Original por "I'm Just Ken".

Leia Também: Reação de Ryan Gosling ao ganhar prêmio de melhor música em premiação viraliza