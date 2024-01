Oscar 2024 anuncia seus indicados com 'Barbie' e 'Oppenheimer'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou na manhça desta terça-feira (23) os indicados à 96ª edição do Academy Awards, o Oscar, mais importante premiação da indústria americana de cinema.

Sob o comando dos atores Zazie Beetz e Jack Quaid, o anúncio foi transmitido em tempo real do Samuel Goldwyn Theater, sala de cinema operada pela instituição, em Los Angeles.

Como esperado, "Oppenheimer" saiu na frente com 13 indicações. "Barbie", campeão das bilheterias do ano passado, ficou com 8. Já "Pobres Criaturas", que ganhou força nas últimas semanas, aparece com 11. A cerimônia de entrega das estatuetas acontece no dia 10 de março.

Confira, abaixo, a lista completa de indicados.

*MELHOR FILME

'American Fiction'

'Anatomia de uma Queda'

'Barbie'

'Os Rejeitados'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Vidas Passadas'

'Pobres Criaturas'

'Zona de Interesse'

DIREÇÃO

Jonathan Glazer, 'Zona de Interesse'

Yorgos Lanthimos, 'Pobres Criaturas'

Christopher Nolan, 'Oppenheimer'

Martin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores'

Justine Triet, 'Anatomia de uma Queda'

ATOR

Bradley Cooper, 'Maestro'

Colman Domingo, 'Rustin'

Paul Giamatti, 'Os Rejeitados'

Cillian Murphy, 'Oppenheimer'

Jeffrey Wright, 'American Fiction'

ATRIZ

Annette Bening, 'Nyad'

Lily Gladstone, 'Assassinos da Lua das Flores'

Sandra Hüller, 'Anatomia de uma Queda'

Carey Mulligan, 'Maestro'

Emma Stone, 'Pobres Criaturas'

ATOR COADJUVANTE

Sterling K. Brown, 'American Fiction'

Robert De Niro, 'Assassinos da Lua das Flores'

Robert Downey Jr., 'Oppenheimer'

Ryan Gosling, 'Barbie'

Mark Ruffalo, 'Pobres Criaturas'

ATRIZ COADJUVANTE

Emily Blunt, 'Oppenheimer'

Danielle Brooks, 'A Cor Púrpura'

America Ferrara, 'Barbie'

Jodie Foster, 'Nyad'

Da'Vine Joy Randolph, 'Os Rejeitados'

ROTEIRO ADAPTADO

'American Fiction'

'Barbie'

'Zona de Interesse'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

ROTEIRO ORIGINAL

'Anatomia de uma Queda'

'Os Rejeitados'

'Maestro'

'Segredos de um Escândalo'

'Vidas Passadas'

ANIMAÇÃO

'O Menino e a Garça'

'Elementos'

'Nimona'

'Robot Dreams'

'Homem Aranha: Através do Aranhaverso'

FOTOGRAFIA

'O Conde'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

DOCUMENTÁRIO

'To Kill a Tiger'

'20 Days in Mariupol'

'Bobi Wine: The Poeple's President'

'The Eternal Memory'

'Four Daughters'

DOCUMENTÁRIO EM CURTA-METRAGEM

'The ABCs of Book Banning'

'The Barber of Little Rock'

'Island in Between'

'The Last Repair Shop'

'Nǎi Nai & Wài Pó'

MONTAGEM

'Anatomia de uma Queda'

'Os Rejeitados'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

FILME INTERNACIONAL

'Io Capitano' (Itália)

'A Sociedade da Neve' (Espanha)

'The Teachers' Lounge' (Alemanha)

'Zona de Interesse' (Reino Unido)

'Perfect Days' (Japão)

CANÇÃO ORIGINAL

'It Never Went Away', de 'American Symphony'

'I'm Just Ken', de 'Barbie'

'What Was I Made For?', de 'Barbie'

'The Fire Inside', de 'Flamin' Hot'

'Washzazhe', 'Assassinos da Lua das Flores'

DIREÇÃO DE ARTE

'Barbie'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Napoleão'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

SOM

'Resistência'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um'

'Zona de Interesse'

EFEITOS ESPECIAIS

'Resistência'

'Godzilla Minus One'

'Guardiões da Galáxia: Vol. 3'

'Napoleão'

'Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte Um'

ANIMAÇÃO EM CURTA-METRAGEM

'Letter to a Pig'

'Ninety-Five Senses'

'Our Uniform'

'Pachyderme'

'War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko'

FIGURINO

'Barbie'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Napoleão'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

CURTA-METRAGEM

'The After'

'Invincible'

'Knight of Fortune'

'Red, White and Blue'

'A Incrível História de Henry Sugar'

MAQUIAGEM E CABELO

'Golda: A Mulher de uma Nação'

'A Sociedade da Neve'

'Maestro'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

TRILHA SONORA

'American Fiction'

'Indiana Jones e a Relíquia do Destino'

'Assassinos da Lua das Flores'

'Oppenheimer'

'Pobres Criaturas'

