Festival de Parintins, no Amazonas, tem ingressos à venda

(FOLHAPRESS) - A quase 400 quilômetros de Manaus, o Festival de Parintins, que ocorre desde 1965 no município de Parintins -conhecido como ilha da magia-, conta com a disputa entre os bois Garantido e Caprichoso. A 57ª edição acontece entre 28 e 30 de junho deste ano e tem ingressos disponíveis para compra a partir das 10h (horário de Brasília) do dia 1º de fevereiro. As vendas abrem, simultaneamente, na internet e nos pontos físicos da ticketeira Amazon Best.

Os passaportes, do tipo inteira, para as três noites do evento variam entre R$ 2.400, na cadeira tipo 2, e R$ 4.000, na arquibancada central, e podem ser parcelados em até seis vezes sem juros nos cartões de crédito. Há um limite de três passaportes por CPF e não existem ingressos para somente um dia de apresentações. Em 2023, as entradas esgotaram em 1h15.

Arquibancada central: R$ 4.000

Arquibancada especial: R$ 3.000

Cadeira tipo 1: R$ 3.300

Cadeira tipo 2: R$ 2.400

O Festival de Parintins se baseia em uma rivalidade iniciada há cerca de cem anos, quando dois grandes grupos começaram a representar nas ruas o folclore do boi-bumbá.

No Amazonas, o festejo traz lendas e rituais das etnias indígenas e da cultura popular da região. Em 2018, foi reconhecido como patrimônio cultural do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Cada boi tem 2 horas e 30 minutos para se apresentar em cada noite, havendo um intervalo de 45 minutos entre os espetáculos de cada bumbá. O Garantido usa o vermelho, e o Caprichoso, o azul.

O festival tem início às 21h (horário de Brasília) no Bumbódromo, palco das disputas construído pelo governo do Amazonas em 1988, e termina por volta das 2h30 da madrugada. A decisão do vencedor é feita por 10 juízes.

FESTIVAL DE PARINTINS

Quando 28, 29 e 30 de junho de 2024

Onde Bumbódromo - R. Batucada, 134, centro, Parintins

Preço A partir de R$ 2.400 (inteira)

Link: https://www.festivaldeparintins.com.br/

