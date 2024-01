Jô Soares terá livro póstumo sobre mercado financeiro publicado em março

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Jô Soares terá um livro póstumo publicado em março pela editora Almedina no Brasil e em Portugal.

"A Bolsa e a Vida", um texto inédito sobre o mercado financeiro, originalmente seria editado em livro e transformado em peça teatral -o apresentador também tinha carreiras de sucesso como romancista e dramaturgo.

O livro narra a história de um investidor real durante a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. A jornalista Mara Luquet, especializada em economia e finanças, trabalhava com Jô no projeto quando ele morreu, em agosto de 2022, aos 84 anos.

Em conversas com Flávia Pedras Soares, ex-mulher de Jô, elas decidiram lançar o texto em livro com um capítulo adicional em que Luquet conta histórias do mercado brasileiro e casos que ouviu de Jô.

"Estamos conversando com com alguns dramaturgos para finalizar a peça", acrescenta a jornalista, que fez parte do quadro "Meninas do Jô", do programa que o humorista apresentava na Globo.