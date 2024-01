Herdeiros dos Ramones entram na Justiça contra filme da Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Herdeiros dos membros da banda Ramones entraram na Justiça contra o filme "I Slept with Joey Ramone", anunciado pela Netflix e que vai narrar a história do punk entre os anos 1970 e 1980 a partir da influência do grupo americano no movimento.

Linda Ramone, viúva do vocalista Johnny Ramone, alega que Mickey Leigh, que por sua vez é irmão de Joey Ramone, teria desenvolvido uma cinebiografia sem consentimento dos outros familiares dos membros. O primeiro deles morreu em 2004, e o segundo, em 2001.

Dona de metade da propriedade intelectual deixada pelos Ramones, Linda ainda acusa Mike Leigh de tê-la ameaçado e difamado, e de usar a internet para realizar ataques pessoais contra ela.

Responsável por dirigir a empresa que cuida da obra da banda, David Frey também é citado. Segundo a viúva, que busca US$ 1 milhão em reparação, ele teria enriquecido ilicitamente a partir do licenciamento de músicas e da marca dos Ramones.