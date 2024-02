Franceses picham cenários de 'Emily em Paris' e dizem que série não é bem-vinda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores de Paris não estão contentes com a renovação de "Emily em Paris" para uma quarta temporada. Após o anúncio da nova leva de episódios, locações usadas pela série da Netflix amanhecerem com pichações em protesto.

Isto porque desde que foi lançada a sua primeira temporada, há quatro anos, "Emily em Paris" tem desagradado os franceses por seu retrato caricato e o que consideram fútil dos moradores da capital.

Ao acompanhar uma jovem americana que se muda para Paris para trabalhar num escritório de marketing, a trama foi acusada de reforças clichês sobre a cidade e o país como um todo, em especial após apresentar uma seleção de personagens locais arrogantes e que tornam a mudança da protagonista uma provação.

Na fachada de um dos cafés onde algumas cenas de "Emily em Paris" são gravadas, aqueles que não a querem usando a cidade como cenário picharam as palavras "Emily não é bem-vinda", em inglês. "O sul de Paris não é seu", em alusão à área onde as gravações ocorrem, também aparece entre as frases, bem como palavrões.

As críticas, no entanto, vão além da suposta superficialidade da série. Alguns moradores daquele pedaço da capital francesa, próximo ao Quartier Latin, acusam a produção de tornar o que antes eram ruas calmas em pontos de peregrinação abarrotados de fãs.

Leia Também: Show de Ludmilla agita o segundo dia de Carnaval no Recife