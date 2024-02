Xande diz que Carnaval é sagrado e conta que vai gravar turnê de CD cantando Caetano

MANOELLA SMITH

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Xande de Pilares define o Carnaval como "o momento mais sagrado" de sua vida.

"Fui criado dentro dele. Não consigo me desgrudar", explica o ex-Grupo Revelação.

O músico recebeu a reportagem em seu camarote antes de subir ao palco do Camarote Bar Brahma, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na noite de sexta (9).

Xande se apresentou e animou os fãs após show de Zeca Pagodinho -quem ele descreve como seu "ilustríssimo presidente e professor".

Nascido no Morro do Turano, na zona norte do Rio de Janeiro, Xande elogia o Carnaval paulista. Ele diz que irá aproveitar a folia em São Paulo também no sábado (10).

Já no domingo (11), irá desfilar pela "sua escola do coração", Salgueiro, na capital fluminense.

"Tenho até uma tatuagem", diz Xande, levantando a camisa na região do braço e mostrando o desenho e nome da agremiação encravados na pele.

"Comecei a trabalhar no barracão da Salgueiro com 13 anos. O presidente [da escola de samba], naquela época, tinha um movimento para evitar que a molecada ficasse ferrada. Era um trabalho social bonito que ele fazia com a gente."

No ano passado, o carioca lançou o elogiado e premiado disco "Xande Canta Caetano", em que ele faz releituras das canções do baiano.

"Comecei a escutar Caetano Veloso com sete anos, porque minha família é muito musical. E nunca imaginei que eu fosse conhecê-lo um dia", conta ele.

O encontro ocorreu numa das reuniões musicais na casa de Paula Lavigne, mulher de Caetano. O baiano ouviu Xande tocar "Ela e Eu" -e aprovou.

"Ele estava ali, observando, e disse que nunca tinha escutado aquela música em samba", recorda Xande.

"Poder homenagear alguém em vida é muito bacana, porque você vê a reação da pessoa", segue. Na época de lançamento do disco, viralizou nas redes sociais um vídeo em que Caetano se emociona e cai no choro ao ouvir a versão de Xande para a música "Gente".

Há uma turnê do disco prevista para este ano, que deve render uma gravação de DVD. "Pelo que parece, essa turnê vai se transformar num audiovisual. A ideia da Paula [Lavigne] é fazer isso", revela.

Xande celebra o fato de que será pai pela terceira vez, aos 53 anos. A sua mulher, Thay Pereira, está grávida.

"Achei que não ia fazer mais filho, porque a gente acha que está velho. Que ela venha com muita saúde e possa herdar o talento musical da família" finaliza, rindo.

