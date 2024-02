Melody é atingida por spray de pimenta e encerra show em trio elétrico

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Melody passou mal após ser atingida por gás de pimenta durante um show em Belém na madrugada desta quarta-feira (14).

Seguranças usaram spray de pimenta para dispersar o público após briga. De acordo com a equipe de Melody, a confusão embaixo do trio elétrico aconteceu após 2h20 do início do show.

Melody e sua equipe inalaram o gás e precisaram de atendimento médico. Circula nas redes sociais um vídeo da cantora e suas dançarinas sendo atendidas pela equipe de bombeiros do local.

A cantora não conseguiu retomar o show. Ela foi levada ao pronto-socorro e passa bem.

Na manhã desta quarta-feira, ela se pronunciou nos stories. "Bom dia, bom dia. Estamos todos voltando para casa, estamos bem, enfim. Bora", disse Melody no aeroporto.

