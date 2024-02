Alain Delon, em proteção judicial, tem 72 armas apreendidas em imóvel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A promotoria de Montargis, na França, anunciou nesta terça-feira (27) a apreensão de 72 armas de fogo e mais de 3.000 cartuchos de munição durante uma busca na casa do ator Alain Delon em Douchy-Montcorbon.

O ator de 88 anos, que está doente e sob proteção judicial, não possui "qualquer autorização que lhe permitisse a posse de arma de fogo", destacou o procurador Jean-Cédric Gaux em comunicado à imprensa, segundo o portal Le Parisien.

A busca ocorreu na última quinta-feira após denúncia do juiz tutelar em 8 de fevereiro, quando o agente responsável pela proteção jurídica de Alain Delon constatou a posse de arma de fogo pelo ator.

Ao todo, foram apreendidas armas das categorias A -armas de fogo e materiais bélicos- e B -armas utilizadas para tiro desportivo e em casos de risco profissional-, além da munição, detalhou o Ministério Público.

Durante a busca, também foi constatada a existência de um campo de tiro no imóvel, afirmou o magistrado. Uma investigação sobre depósito ilegal de armas, aquisição e posse ilegal de armas foi aberta.

Desde o fim de janeiro, Alain Delon foi colocado sob proteção judicial, com a Justiça nomeando um representante legal responsável por auxiliá-lo em seu acompanhamento médico, em meio a um conflito entre os três filhos do ator.

O despacho do dia 25 de janeiro indica que "há um desentendimento entre os três filhos do senhor Alain Delon, nomeadamente no que diz respeito a seus cuidados médicos e os profissionais responsáveis pelo seu acompanhamento. É necessário, face ao conflito, que seja nomeado um agente judicial neutro e imparcial de proteção de adultos para auxiliá-lo", diz o texto.

