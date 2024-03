Morre Steve Harley, vocalista da banda Cockney Rebel, aos 73 anos de câncer

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor e compositor britânico Steve Harley, vocalista da banda de rock Cockney Rebel, morreu neste domingo aos 73 anos, após receber um diagnóstico de câncer que o havia feito suspender uma turnê.

Segundo sua filha, Greta, ele morreu em paz na sua casa em Suffolk, no Reino Unido, enquanto estava acompanhado da família.

A banda capitaneada por Harley, de estilo glam rock, ficou conhecida nos anos 1970 pelo hit "Make Me Smile (Come Up and See Me)".

Ele dividia os palcos, na formação original, com Jean-Paul Crocker, o baterista Stuart Elliott, o baixista Paul Jeffreys e o guitarrista Nick Jones.

Harley chegou a fazer turnê em carreira solo na década de 1980, mas a banda estava em atividade constante desde os anos 1990. Ele também apresentou um programa de rádio na BBC.

Ele deixa a mulher, Dorothy, dois filhos e quatro netos.

